محمد بن زايد يبحث علاقات التعاون مع رئيس الوزراء الفرنسي

الشارقة 24 – وام:



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم السبت، في أبوظبي إدوارد فيليب رئيس وزراء جمهورية فرنسا الصديقة الذي يزور البلاد حالياً.



ورحب سموه، بزيارة إدوارد فيليب إلى الدولة، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.



وجرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، استعراض مسار علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والسياسية، وحرص الجانبين على الدفع بأوجه التعاون والعمل المشترك إلى آفاق أرحب.



وتبادل الجانبان، وجهات النظر حول المستجدات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بترسيخ مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف الشعوب وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.



وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، أن دولة الإمارات تولي أهمية خاصة بالعلاقات مع جمهورية فرنسا وتعمل على دفعها إلى مجالات أرحب من التعاون والعمل المشترك، مشيراً سموه إلى أنها تعد نموذجاً متميزاً للعلاقات بين الدول الصديقة القائمة على أسس التفاهم والثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.



من جانبه، أعرب رئيس وزراء فرنسا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مشيداً بالعلاقات المتطورة والوثيقة والمشاريع الحضارية المشتركة بين البلدين مثل متحف "اللوفر أبوظبي" و" جامعة السوربون أبوظبي" والتي تشكل قاعدة هامة لمسار علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين، وقال: "إن بلاده تتطلع إلى مزيد من الشراكات مع دولة الإمارات والتي تلبي طموحات قيادتي البلدين "..



حضر اللقاء، معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة محمد المبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي، وسعادة أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسعادة عمر سيف غباش سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية.



وحضر اللقاء من الجانب الفرنسي فلورانس بارلي وزيرة القوات المسلحة، ولودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة وعدد من المسؤولين.