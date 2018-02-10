حمدان بن زايد: بتوجيهات "القيادة"... "الهلال" أوسع انتشاراً في مناطق الأزمات

الشارقة 24 – وام:



شدد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة أصبحت وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أوسع انتشارا وأكثر تواجداً في مناطق الأزمات والكوارث.



وقال سموه، إن الهيئة انتقلت بنشاطها إلى مراحل متقدمة من التمكين الاجتماعي والعمل التنموي الشامل في الساحات المضطربة وأصبحت أكثر كفاءة وحيوية في محيطها الإنساني.



وشدد سموه، على أن مبادرات القيادة الرشيدة عبر الهلال الأحمر ساهمت بقوة في تعزيز قدرات الهيئة الإغاثية واللوجستية وتحركاتها الميدانية ومكنتها من التصدي للكثير من التحديات الإنسانية التي تواجه ضحايا النزاعات والكوارث خاصة النازحين واللاجئين والمشردين.



جاء ذلك في تصريح لسموه، بمناسبة إصدار هيئة الهلال الأحمر تقريرها السنوي الخاص بالمساعدات الإنسانية والبرامج الإغاثية والمشاريع التنموية وكفالات الأيتام خارج الدولة خلال العام 2017 والتي بلغت 514 مليونا و71 ألفا و755 درهماً استفاد منها مئات الآلاف في عشرات الدول حول العالم.



وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان " هناك العديد من العوامل تضافرت وجعلت من الهلال الأحمر الإماراتي عنصراً أساسياً في محيطه الإنساني وداعماً قوياً للجهود المبذولة لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية من أهمها أن الهيئة تتواجد في دولة سباقة لفعل الخيرات ومساعدة الأشقاء والأصدقاء ما جعلها أكثر الدول سخاء في منح المساعدات وتلبية النداءات الإنسانية الإقليمية والدولية، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة التي حرصت على تسخير الإمكانيات لتعزيز جهود التنمية الإنسانية و البشرية في المناطق الهشة و المهمشة بكل تجرد وحيادية ودون أي اعتبارات غير إنسانية ما عزز مصداقيتها وشفافيتها لدى الآخرين إلى جانب دعم ومساندة المانحين والمتبرعين لبرامج ومشاريع الهيئة التنموية و الإنسانية .