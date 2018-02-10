منصور بن زايد يطلق المنصة الرقمية الأكبر لفرص الشباب العربي

الشارقة 24 – وام:



دشن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة منصة "فرص الشباب العربي" التي تعد الأكبر من نوعها وتجمع أكثر من ألفي فرصة للشباب في الوطن العربي عبر مختلف الفئات والتخصصات.



وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن دعم الشباب العربي وتمكينه من امتلاك المهارات ليست مسؤولية فردية وليست مسؤولية جهة معينة أو مسؤولية المنظمات التي تهتم وترعى الشباب وحدها فتمكين الشباب العربي اليوم مسؤولية وطنية يتشارك فيها الجميع.



وقال إنه على الحكومات أن تضع الشباب في أولى اهتماماتها وأن تضع البرامج والخطط وتطلق المبادرات المبتكرة للارتقاء بواقع الشباب وتأهيلهم لعالم الغد المليء بالفرص والتحديات لأن الشباب المؤهل هو القادر على مواجهة التحديات وتحويلها إلى إنجازات ونجاحات تخدم مجتمعه.



وأضاف سموه، "يواصل مركز الشباب العربي وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة إطلاق المبادرات المبتكرة التي تحث الشباب العربي على الاستثمار الأمثل لطاقاتهم وقدراتهم وتوظيفها في خدمة مجتمعاتهم وبما يمكنهم من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي أصبحت أولوية وحاجة ملحة لضمان الوصول إلى مستقبل وغد أفضل للأجيال القادمة".



وأوضح "المنصة اليوم تلمس بعمق احتياجات الشباب العربي وتقدم لهم الفرص التي تمكنهم من إحداث التغيير في حياتهم وتسهم في رسم خارطة واضحة أمامهم يتعرفون من خلالها على سوق العمل واحتياجاته والفرص التي تمكنهم من الاستثمار في قدراتهم وتوظيفها لتحقيق طموحاتهم".



وبين سموه، أن مجتمعاتنا العربية في حاجة إلى مجهود جميع الشباب للارتقاء بواقعها وتصبح قوة مؤثرة عالمياً ولا يمكن لأي مجتمع أو أمة من الأمم أن تنهض دون أن يكون شبابها الركيزة الرئيسة والمحور الجوهري في رؤيتها للحاضر والمستقبل وفي منظومة عملها وخططها للنهوض بواقعها.