حمدان بن محمد يزور هيئة تنمية المجتمع ويطلع على خطط حماية الطفل

الشارقة 24 – وام:



شدد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على ضرورة تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتركيز المساعي الحكومية لتمكين أفراد المجتمع، من خلال وضع الخطط والبرامج بشكل يخدم الحفاظ على المنجزات ويضمن حماية وتطوير قطاع التنمية الاجتماعية الذي يعتبر قطاعاً حيوياً في نهضة المجتمعات.



جاء ذلك خلال زيارة سموه، يرافقه سعادة عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي لمقر هيئة تنمية المجتمع في دبي يوم الخميس الماضي، وكان في استقبال سموه لدى وصوله سعادة أحمد عبد الكريم جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارةعلى الخطط الكفيلة بحماية الطفل وتنمية قدراته ومهاراته.

وقال سموه " نعمل كفريق واحد لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في إعداد الفرد الإماراتي القادر على بناء أسرة تكون محضناً تربوياً وكياناً فاعلاً في المجتمع وتأمين خدمات اجتماعية مميزة لمواطنينا ويعد تمكين المواطن من أهم أولوياتنا في المرحلة القادمة حيث تركز الأجندة التي وضعناها للعام 2018 على تحقيق سعادة جميع سكان دبي وتسخير الإمكانيات كافة لهم عبر إطلاق المبادرات والمشاريع التي تدعم تنافسية دولة الإمارات في مختلف القطاعات وتساهم في دفع عجلة التنمية والنهضة لاقتصاد دولتنا".



ونوه سموه إلى حرص القيادة الرشيدة على تلبية متطلبات المواطنين وتوفير كل سبل العيش الكريم الضرورية لهم مثل السكن والرعاية الصحية والاجتماعية المتميزة. قائلا: "لطالما كانت رسالة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لنا بأن تكون احتياجات المواطنين على قائمة أولوياتنا، وأن نكون حكومة سباقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع وتقدم لهم كل ما يلزمهم ليصبحوا أفرادا منتجين ومبدعين في شتى المجالات.