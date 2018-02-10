الفريق التنفيذي لمؤشرات الإسكان يعقد اجتماعه الدوري الثامن

الشارقة 24:



عقد الفريق التنفيذي لمؤشرات الإسكان، اجتماعه الدوري الثامن، بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، برئاسة سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، وحضور مسؤولي الجهات الإسكانية في دولة الإمارات، وأعضاء الفريق التنفيذي من وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والجهات المعنية في الدولة.



وتتولى وزارة البنية التحتية مهام الاشراف على الفريق الذي يستهدف مسؤولية تحقيق مؤشر "نسبة المواطنين المالكين لمسكن"، ومؤشر "زمن حصول المواطنين على مسكن".



واكد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، أن الاجتماعات الدورية للفريق التنفيذي لمؤشرات الإسكان تأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بتشكيل الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021 بهدف وضع خطط عمل وطنية متكاملة تضمن تحقيق مستهدفات 2021.



ولفت سعادته إلى أهمية العمل المشترك بالتعاون مع مختلف الشركاء والمعنين في قطاع الإسكان لتحقيق مستهدفات الاجندة الوطنية، في تعزيز مؤشرات الإسكان وتحقيق السعادة لمواطني دولة الامارات، مؤكداً أن قطاع الإسكان يحتل الأولوية في سياسة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السكن، بتمليكهم وحدات عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية، بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاهية الاجتماعية والمستقبل الآمن.



كما تم خلال الاجتماع الدوري الثامن للفريق التنفيذي لمؤشرات الإسكان الذي تترأسه وزارة تطوير البنية التحتية، الاحتفاء بفوز هيئة ابوظبي للإسكان بجائزة أبو ظبي للأداء الحكومي المتميز عن فئة أفضل خدمة حكومية مشتركة.