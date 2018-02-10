"موارد الفجيرة" تثري شهر الإمارات للابتكار بفعالية مجتمعية ممتعة

الشارقة 24:

انطلقت، الجمعة، فعالية "ابتكارات على الشاطئ"، التي نظمتها مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، حيث تعكس التزام المؤسسة الراسخ بالابتكار والريادة والمشاركة في هذا الحدث الوطني الممتع والموجه لجميع أفراد المجتمع، كان ذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وسعادة المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمدير العام للمؤسسة سعادة المهندس علي قاسم وعدد من المسؤولين في الإمارة.

وركزت هذه الفعالية على استقطاب الطاقات الوطنية المبدعة والمبتكرة في الإمارات، لعرض ابتكاراتهم على شاطئ "الفقيت" بدبا الفجيرة، وسط حضور مميز وكبير من الجمهور وصل عددهم ما يقارب 1300.

وتعتبر هذه الفعالية من ضمن الفعاليات الرئيسة لإمارة الفجيرة الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتنافس لطرح أفكار إبداعية وتجارب علمية لتقنيات جديدة، وضمت الفعالية سلسلة من الأنشطة المجتمعية المبتكرة بصورة إبداعية ومعززة لرؤية وأهداف القيادة الرشيدة، في تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، بمشاركة مجتمعية متنوعة.

وقال المهندس علي قاسم مدير عام المؤسسة: "تهدف المؤسسة من خلال "ابتكارات على الشاطئ" إلى تشجيع مجتمع الإمارة بكل شرائحه على الإسهام في طرح الموضوعات والتحديات، وتقديم الأفكار والحلول المبتكرة، واستقطاب العقول وتحفيزها على توليد الأفكار، واستكشاف المواهب الواعدة لتبنيها ودعمها في تصميم حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية"، لافتاً إلى أن الفعالية ضمت حزمة مميزة من الابتكارات و4 جلسات، يتحدث خلالها عدد من المبتكرين عن تجاربهم الابتكارية، وزاوية خاصة بعام زايد شعارها "على نهج زايد نبتكر"، تستعرض أفكار وجهود المفكر الملهم المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في تأسيس دولة الإمارات، وتمكين الإنسان الإماراتي، وبناء قدراته في مجال الابتكار.

كما تضمنت الفعالية 10 غرف مضيئة، صممت خصيصاً لعرض إبداعات أصحاب الأفكار المضيئة والعروض الضوئية المبهرة ومسابقات ترفيهية ومقهى الابتكار، الذي يقدم الوجبات والمشروبات بطريقة مميزة و مبتكرة.