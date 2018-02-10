قنصل الدولة يشهد حفل حكومة كوانغ جو

الشارقة 24 – وام:

حضر سعادة رحمه بن عبد الرحمن الشامسي قنصل عام الدولة في كوانغ جو بجمهورية الصين الشعبية، حفل الاستقبال الذي أقامته حكومة مدينة كوانغ جو، بمناسبة السنة الصينية الجديدة وعيد الربيع.

مثل الحكومة في الحفل، الذي أقيم بمركز المؤتمرات في كوانغ جو، رن شيوه فنغ أمين عام لجنة الحزب الشيوعي لمدينة كوانغ جو، وبحضور وين قوه هوي عمدة المدينة .

وشارك في الحفل رؤساء البعثات التمثيلية المعتمدة في كوانغ جو والمدراء العامون وكبار المسؤولين من مختلف مؤسسات حكومة مدينة كوانغ جو وممثلو كبريات الشركات في المدينة .

ورحب أمين عام لجنة الحزب الشيوعي لمدينة كوانغ جو، خلال الحفل بالحضور، وهنأهم بحلول عيد الربيع والسنة الصينية الجديدة، مستعرضاً آخر المستجدات والتطورات في قطاعات المدينة ومنجزاتها حتى بداية هذا العام.

من جهته، هنأ قنصل عام الدولة كبار مسؤولي حكومة المدينة بهذه المناسبة، متمنياً لهم تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وعلى هامش الحفل، أكد قنصل عام الدولة لأمين عام لجنة الحزب الشيوعي لمدينة كوانغ جو ولعمدة مدينة كوانغ جو، أهمية مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة في المجالات كافة بين البلدين بصفة عامة ومدينة كوانغ جو بشكل خاص.