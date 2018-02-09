كازاخستان تؤكد أهمية الشراكة مع الإمارات

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى أستانا، جاكيب أسانوف رئيس المحكمة العليا في جمهورية كازاخستان.

وتناول اللقاء، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في شتى المجالات، وسبل دعمها وتعزيزها خاصة على صعيد التعاون القضائي، بما فيه المساءلة القضائية والقانونية.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس المحكمة العليا في جمهورية كازاخستان بسعادة السفير، وأشاد بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعتبر شريكاً مهماً لكازاخستان، وأن بلاده قيادة وحكومة تتطلع إلى تطوير العلاقات مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.

وعبر عن رغبة الجانب الكازاخستاني في الاستفادة من الخبرات المتميزة التي تتمتع بها محاكم دولة الإمارات في المجال القانوني والقضائي.

واستعرض جاكيب أسانوف مع سعادة السفير، العمل الذي تقوم به المحكمة العليا في جمهورية كازاخستان، مقدماً الشكر لسعادة السفير على ما تقوم به سفارة الدولة في أستانا من عمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

من جانبه، عبر سعادة السفير عن تقديره لرئيس المحكمة العليا في كازاخستان، على ما حظي به من حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين .

وأكد سعادته اهتمام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الثنائي وروابط الصداقة مع جمهورية كازاخستان، مشيراً إلى أن سفارة الدولة في أستانا ستبذل قصارى جهدها لرفع علاقات التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب.