الهلال ينظم برنامجاً تدريبياً بالإسعافات الأولية في حضرموت

الشارقة 24 – وام:

اختتمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يوم الخميس، بوادي حضرموت برنامجاً تدريبياً في مجالي الإسعافات الأولية وأسس ومبادئ الطوارئ التوليدية والتعامل مع حالات الإصابة الجماعية والطوارئ، والذي أقيم بتمويل من "الهلال"، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، تحت رعاية وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية .

يأتي البرنامج ضمن مشروع دعم قطاع الصحة في عدد من مستشفيات محافظات عدن وأبين وتعز ومأرب وشبوة وحضرموت والمهرة والحديدة، الذي تنفذه دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتطبيع الحياة في تلك المحافظات وتخفيف الأعباء عن سكانها في ظل ظروف الحياة الصعبة.

وقال عبد العزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت: إن مثل هذه البرامج التثقيفية والتدريبية التي تنظمها الهيئة في وادي حضرموت، تأتي ضمن برنامجها للثقيف والتوعية الصحية، مؤكدا أن برامج دورات الإسعافات الأولية تهدف إلى توعية وتدريب جميع شرائح المجتمع المحلي بالإسعافات الأولية وتطبيقها العملي حين وقوع الحوادث البسيطة.

وأوضح أن هذا البرنامج التدريبي، الذي استفاد منه أكثر من 80 مشاركاً في مستشفيي تريم العام وحورة بوادي العين، اكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للعاملين الصحيين بمستشفيات وادي حضرموت عبر تزويدهم بمعارف ومهارات وخبرات في مجال الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع حالات الإصابات الجماعية في الحوادث وطرق إدارتها.

من جانبه، أكد العقيد منصور التميمي المدير العام لمديرية تريم في ختام البرنامج، أهمية هذه الفعالية بالنسبة لعمال الطوارئ والعمليات بالمستشفى، الذين هم بأمس الحاجة لمثل هذه البرامج التدريبية النوعية لرفع قدراتهم العملية وإكسابهم معلومات ومفاهيم وخبرات في هذا المجال، وثمن دعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لهذا المجال الحيوي، إلى جانب دعمه للعديد من المجالات الأخرى في وادي حضرموت، وأعرب عن جزيل شكره وتقديره للهيئة لتنظيمها مثل هذا البرامج.