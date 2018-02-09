"الوطني" يشارك في مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية بالقاهرة

الشارقة 24 – وام:

يشارك المجلس الوطني الاتحادي، بوفد برئاسة سعادة عبد العزيز عبد الله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس، في أعمال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي سيعقد يوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة .

ويضم وفد المجلس في عضويته، سعادة خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وسعادة جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وسعادة محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وسعادة عائشة سالم بن سمنوه عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي.

وتشهد أعمال مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية، مشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس الجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

ومن المقرر، أن يصدر عن المؤتمر وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، سترفع بعد المصادقة عليها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى مجلس جامعة الدول العربية التاسع والعشرين على مستوى القمة، والذي سينعقد في مارس المقبل بالمملكة العربية السعودية.

كما سيصدر عن الجلسة الختامية للمؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بيان مشترك بشأن تطورات الأوضاع في مدينة القدس والأراضي العربية المحتلة.