محمد بن زايد وحمد بن عيسى يبحثان تعزيز العلاقات الإماراتية البحرينية

الشارقة 24 – وام:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الجمعة، في منطقة الظفرة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، الذي يقوم بزيارة خاصة للدولة .

جرى خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تبادل الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة.

وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ملك البحرين رياضة الصيد بالصقور إحياء للمورث والتقاليد العربية الأصيلة.

حضر اللقاء، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وعدد من الشيوخ، ومعالي محمد بن أحمد البواردي الفلاسي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

وغادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة البلاد، بعد زيارة خاصة للدولة، وكان في وداعه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.