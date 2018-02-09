نهيان بن مبارك يشهد أفراح العامري في العين

الشارقة 24- وام:





حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه معتوق حربي بن ثنية العامري، بمناسبة زفاف نجليه ناصر وسالم إلى كريمتي أحمد سعيد بن الحوته العامري .

كما حضر الحفل، الذي أقيم مساء يوم الجمعة، بقاعة الاحتفالات بمركز العين للمؤتمرات، الشيخ محمد بن راشد بن خليفة آل مكتوم، والشيخ محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، وسالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، وسعادة حمد بن سهيل الخييلي، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وجمع من أبناء قبيلة العوامر ولفيف من المدعوين والأهل والأصدقاء.

وتضمن الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وأهازيج منوعة، ابتهاجاً بهذه المناسبة.