نائب رئيس الدولة: رياضة المشي تنشط الجسم والعقل

الشارقة 24 - وام:

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مبادرة "نمشي معاً" في أسبوعها الثالث، والتي تقام كل يوم جمعة من كل أسبوع، في حديقة أم الإمارات في العاصمة أبوظبي.

ورافق سموه في المشي لمسافة كيلومترين، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة محمد عبد الله الجنيبي رئيس اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص الذي تحتضنه دولة الإمارات في رحاب العاصمة أبوظبي العام المقبل، إلى جانب عدد من المسؤولين والمرافقين.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بمشاركته في هذا الحدث الاجتماعي الإنساني الرياضي، الذي يسهم في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي التي تنشط الجسم والعقل وتعزز مقولة "الرياضة للجميع".

وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة، لاستضافة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، كدعم معنوي وإنساني لذوي الإعاقة سواء في دولة الإمارات أو في الدول المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية الإنسانية الجليلة، التي تقام في الفترة من 14 إلى 22 مارس المقبل، والدورة العالمية للأولمبياد الخاص التي تعقد في شهر مارس من العام 2019، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.