محمد بن راشد: الإمارات تُرسّخ نموذجاً للعالم في الذكاء الاصطناعي

الشارقة 24 – وام:

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم الجمعة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، متحف المستقبل، أحد أهم الفعاليات الرئيسية المصاحبة للقمة العالمية للحكومات 2018، التي تستمر حتى 13 فبراير الجاري بمدينة جميرا في دبي.

ويقدم "متحف المستقبل"، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، تجربةً تفاعلية تتيح للزوار التعرف على المهارات والقدرات المتقدمة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي وقدرته على التأثير في جوانب عدة من حياتنا على صعيد الفرد والمجتمع، إلى جانب الإمكانات الهائلة التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي والتي يمكن استثمارها في الارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية في العمل الحكومي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن "الذكاء الاصطناعي سيضيف 15 تريليون دولار للناتج الإجمالي العالمي خلال 12 عاماً، ونسعى لأن يكون لنا جزء رئيسي في هذا الحراك العلمي"، وقال سموه: "متحف المستقبل تجربة استشرافية للمستقبل لإضافة قيمة لعمل الحكومات حول العالم"، وأضاف "مسيرة التنمية لن تحقق قفزات رئيسية بدون تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة".

وحول تبني الإمارات لتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي لفت سموه: "نسعى لأن تكون الإمارات المركز الرئيسي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المنطقة"، واعتبر سموه أن حكومة الإمارات ترسخ نموذجاً لبقية الحكومات يقوم على تسخير التقنية لقيادة التنمية.

وختم سموه بالقول: "الحياة في الإمارات ستتغير، والخدمات ستتطور خلال العقد القادم بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي".

حضر افتتاح متحف المستقبل، معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي.