"الأرصاد" يحذر من تشكل الضباب منتصف الليل إلى 11 صباحاً

الشارقة 24 – وام:



دعا المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات إلى أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، بسبب تشكل الضباب والذي يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر أحياناً على بعض المناطق الداخلية ثم يمتد على المناطق الساحلية الوسطى والشمالية خلال الفترة من الساعة 00:00 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة 11:00 من صباح يوم غد السبت.