"الموارد البشرية" توفر آلية إلكترونية للتسجيل في المنصة الوطنية للتطوع

الشارقة 24 – وام:



خصصت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات منصات إلكترونية في عدد من مراكز الخدمة "تسهيل"، ومراكز سعادة المتعاملين تم ربطها إلكترونياً بالمنصة الوطنية للتطوع للتسهيل على الراغبين من الموظفين والمتعاملين تسجيل بياناتهم للتطوع، بهدف المشاركة في الحملات والمبادرات المجتمعية التي تنفذها الجهات الحكومية والخاصة.



وقال سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، إن توفير المنصات الإلكترونية يأتي انطلاقاً من السعي نحو ترسيخ ثقافة التطوع كسلوك حضاري بما يسهم في تعزيز قيم التكافل والتراحم والمسؤولية المجتمعية، وتشجيع الأفراد لإطلاق طاقاتهم واستثمار وقتهم بصورة مفيدة من خلال المشاركة في أنشطة تسهم في إحداث فرق إيجابي في مجتمعاتهم.



واكد حرص الوزارة على دعم مبادرة المنصة الوطنية للتطوع من خلال تعزيز شراكاتها مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بهدف تسهيل وتيسير عملية التطوع في الدولة من خلال القيام بدور الوسيط الفاعل الذي يجمع بين الراغبين في التطوع والفرص التطوعية المتاحة.



وأوضح السويدي، أن نحو 300 موظف ومتعامل سجلوا بياناتهم بالمنصة الوطنية للتطوع من خلال المنصات الإلكترونية وهو الأمر الذي يؤكد الوعي المجتمعي بأهمية التطوع.