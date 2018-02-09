اختتام مهرجان "أبوظبي للعلوم" و"مبتكر 2018"

الشارقة 24 - وام:



اختتمت دائرة التعليم والمعرفة "مبادرة مبتكر 2018" و"مهرجان أبوظبي للعلوم" اللذين تم تنظيمهما ضمن فعاليات "شهر الإمارات للابتكار" وشاركت فيهما العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة وأشرفت عليهما الدائرة.



وعكست فعاليات شهر الابتكار في الإمارة مدى النجاح التي أحرزته دولة الإمارات في مجالات الإبداع والابتكار وتحفيز شغف الطلبة بالعلوم حيث شهدت الفعاليات التي أقيمت على كورنيش أبوظبي في الفترة من الأول وحتى السابع من فبراير الجاري حضوراً تخطى 60 ألف زائر وشهد حفل الختام تكريم الابتكارات الفائزة في الفئات الست لفعالية مبتكر 2018.



وثمن معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة اهتمام القيادة الرشيدة بالإبداع والابتكار، ورصدها أنواع الدعم كافة لتحفيز بيئة الإبداع والابتكار على مستوى الأفراد والمؤسسات .