القمة العالمية للحكومات تنظم "منصة السياسات" في دورتها السادسة

الشارقة 24 – وام:



تنظم القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة "منصة السياسات العالمية" بحضور رفيع المستوى لممثلي 16 منظمة دولية بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية الرائدة من ضمنها الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية وغيرها.



وتهدف منصة السياسات العالمية - التي يشارك فيها 250 من الشخصيات وكبار الخبراء في مجال السياسات العامة - إلى تعزيز الاستفادة من الفرص التي توفرها القمة العالمية للحكومات التي تنظم فعالياتها في الفترة من 10 - 13 فبراير الحالي من خلال توسيع نطاق الحوار عبر تنظيم جلسات متعددة الأطراف تضم نخبة من أبرز المشاركين والمتحدثين في القمة لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه صناع السياسات حول العالم.