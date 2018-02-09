شرطة أبوظبي تبحث "الذكاء الاصطناعي" و"أمن المستقبل"

الشارقة 24 – وام:



نظمت شرطة أبوظبي محاضرتين ركزتا على محور الابتكار، الأولى بعنوان "برامج الذكاء الاصطناعي - التحديات والفرص التي ستواجه شرطة أبوظبي في المستقبل" والثانية "أمن واستراتيجيات المستقبل في ظل مئوية الإمارات 2071" وذلك في فندق ياس فايسوري بجزيرة ياس في أبوظبي ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2018.



واستعرض البروفيسور الدكتور جوزيف سيفر رئيس قسم علم الجريمة والعدالة الجنائية في جامعة جنوب إلينوي كاربوندايل الأميركية الرئيس السابق لجمعية شرطة المستقبليين في المحاضرة الأولى مفهوم تعريف الذكاء الاصطناعي وتصنيفاته وأنواعه وأخلاقياته.



أما المحاضرة الثانية فتطرق خلالها الدكتور ماريوس بناغيوتس عميد كلية الأمن والدراسات العالمية بالجامعة الأميركية في الإمارات إلى تعريف التطور التكنولوجي مع المستقبل والقيادة الاستراتيجية الواضحة بشأن مئوية "رؤية الإمارات 2071" ومعرفة التحديات المستقبلة والاستعداد الاستراتيجي لها.