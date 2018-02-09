"الطاقة والصناعة" تنظم أولى حلقاتها الشبابية

الشارقة 24 – وام:



استهلت وزارة الطاقة والصناعة شهرها الابتكاري بفعالية شبابية بالتعاون مع مجلس شباب الإمارات، وهي عبارة عن حلقة بعنوان استراتيجية الأمن المائي 2036 واستشراف مستقبل إدارة الموارد المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة .



حضر الجلسة الشبابية التي أقيمت في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في مدينة العين، سعادة الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وسعادة فاطمة الفورة الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء وطاقة المستقبل في الوزارة وعدد من المسؤولين .



وقد بدأت الجلسة باستعراض استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أطلقتها الوزارة في سبتمبر 2017 بهدف ضمان استدامة الموارد المائية خلال الظروف الطبيعية والطارئة، بما يحقق الرخاء والسعادة لسكان الدولة بجانب استدامة نمو الاقتصاد الوطني وفيديو لإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، في مجال الموارد المائية إيماناً منه بأهمية المورد واستدامته.