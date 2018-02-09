محمد بن زايد يحضر جانباً من مؤتمر "ميلكن"

الشارقة 24 – وام:



حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الخميس جانباً من فعاليات مؤتمر "ميلكن" الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي، حيث شهد سموه الجلسة الحوارية التي تحدث فيها جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأميركية الأسبق.



ويشارك في المؤتمر الذي تستضيفه أبوظبي ويقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 500 من الخبراء وكبار المسؤولين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين، ومديري صناديق الثروة السيادية وأصحاب المؤسسات الخيرية والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.



وأثنى جورج بوش خلال الجلسة الحوارية التي أدارها مايكل ميلكن رئيس مجلس إدارة معهد ميلكن على قدرة قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على إحداث التغيير وقيادته، مشيراً الى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو مفكر استراتيجي وصاحب رؤية ثاقبة ، يستشرف المستقبل البعيد، بدلاً من مجرد التركيز على الوقت الراهن فحسب.



وتحدث الرئيس الأميركي الأسبق عن تجربته كرئيس للولايات المتحدة، قائلاً إنه من المهم أن يحيط الرئيس نفسه بالخبراء في التخصصات المختلفة، وأن لا ينتظر إلى أن تزداد شعبيته بل فيما يجب أن ينجزه لخدمة وطنه.