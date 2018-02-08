ضاحي خلفان يوجه بطرح المبادرات الفعالة لخدمة المجتمع

الشارقة 24 – وام:



وجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بسرعة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعليمات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، فيما يتعلق بتركيب أجهزة الإنذار المبكر للكشف عن الحرائق، واختيار أفضل أنظمة وبرامج الاستجابة الفورية والسريعة للتدخل عند وقوع الأزمات والكوارث.



جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماعاً ضم مديري الدوائر الحكومية الأربع التابعة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وهم سعادة اللواء عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، وسعادة اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وسعادة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وسعادة اللواء طلال بالهول الفلاسي مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي.

كما وجه معاليه بالتركيز على طرح وتبني المبادرات الفعالة التي تخدم المجتمع الداخلي والخارجي لكل دائرة من الدوائر، والعمل على رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفين فيها، مؤكداً على ضرورة الاستعداد بشكل جيد لبرامج التميز الحكومي، وتحفيز المشاركين فيها على المنافسة وتحقيق أفضل النتائج.