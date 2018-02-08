شرطة دبي تسجل 564 بلاغاً بحوادث مرورية خلال ساعات الضباب

الشارقة 24 – وام:



تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي 3564 مكالمة هاتفية وسجلت 564 بلاغاً حول وقوع حوادث مرورية خلال ساعات الضباب الصباحية، من الساعة السادسة صباحاً إلى 12 ظهراً.



وحث العقيد تركي عبد الرحمن بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، جميع السائقين على اتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة، مشيراً إلى أن الحوادث المرورية التي تقع أثناء الضباب أو في الأجواء الماطرة تكون خطرة جداً نتيجة لتدني مستوى الرؤية.