مذكرة تفاهم بين "الإمارات للسياسات" و"أوبزيرفر الهندية"

الشارقة 24 – وام:

وقع مركز الإمارات للسياسات ومؤسسة أوبزيرفر للبحث الهندية الخميس مذكرة تفاهم لإقامة شراكة بينهما في عدد من المجالات المرتبطة بقضايا السلم والأمن الدوليين، وتعزيز جهودهما في دراسة القضايا الأمنية والسياسية الإقليمية والدولية، بما في ذلك المشروعات والبرامج والفعاليات التي تدعم رسالة ورؤية المؤسستين.

وتشمل الشراكة بين الطرفين استضافة المؤتمرات وورش العمل وتبادل المنشورات الخاصة بالمركزين، وإنتاج مشاريع بحثية مشتركة، فضلاً عن تأسيس برنامج لزمالات الباحثين الزائرين.

حضر توقيع مذكرة التفاهم - في مقر المركز بأبوظبي - الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات، وسعادة نفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وسعادة أحمد الحاي الهاملي مدير إدارة غرب آسيا في وزارة

الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة سونجوي جوشي رئيس مؤسسة أبزيرفر.