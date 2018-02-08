"دستورية الوطني الاتحادي" تنتهي من دراسة مشروع قانون التحكيم

الشارقة 24:





انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس، في مقر الأمانة العامة بدبي من دراسة مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم.

ترأس الاجتماع سعادة الشيخ محمد عبد الله النعيمي رئيس اللجنة بحضور سعادة كل من محمد الكمالي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وأحمـد محمـد الحمودي وخلفان عبد الله بن يوخة أعضاء لجنة الشؤون الدستورية.

وشارك في الاجتماع سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومن وزارة الاقتصاد سعادة الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، والدكتور محمد الطنيجي مدير إدارة الشؤون القانونية، ومن وزارة العدل المستشار عبدالله الراشد من إدارة الفتوى والتشريع.