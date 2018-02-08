سفارة الدولة في أثيوبيا توزع 46 جهاز كمبيوتر على الطلبة المتوفقين

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة أشرف سعادة غازي عبد الله بن عاشور المهري، سفير الدولة في أثيوبيا، حرص الدولة بدعم التعليم في عدد من الدول من ضمنها أثيوبيا، تأسيساً بالنهج والدور الذي اختطه الأب المؤسس للدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

جاء ذلك، خلال كلمته أمام حفل تسليم عدد 46 أجهزة حاسب آلي على المتفوقين من الطلبة الأيتام والفقراء بإقليم أوروميا الاثيوبي، بتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن تعاون سفارة الدولة مع المؤسسات والجمعيات الخيرية الإماراتية.

ولفت إلى تخصيص الدولة 2018 تخليداٌ لذكرى الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، من خلال تقديم المساعدات الخيرية والإنسانية، للمحتاجين حول العالم، تحت شعار "عام زايد".

من جانبه، قدم مدير إدارة تعليم إقليم اوروميا، شكره وتقديره، للإمارات من خلال سفارتها في أديس أبابا، للدعم الذي ظلت ولاتزال تقدمه للتعليم في أثيوبيا.