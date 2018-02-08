حاكم رأس الخيمة يشهد افتتاح حديقة "منصة المشاهدة"

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وعدد من كبار الشخصيات الافتتاح الرسمي لوجهة "حديقة منصة المشاهدة"، بالقرب من قمة جبل جيس، التي تعد الأعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت إمارة رأس الخيمة الافتتاح الرسمي للوجهة التي تحتضن 7 منصات مشاهدة تضم 12 منظاراً تتيح للزوار فرصة الاستمتاع بمشاهدة أجمل المناظر والإطلالات على الخليج العربي من جهة، وعلى الوديان المنتشرة في سلسلة جبال الحجر من جهة أخرى، من على ارتفاع قدره 1250 متراً فوق سطح البحر.

ويمكن للزوار مشاهدة السائحين المغامرين أثناء انزلاقهم على مسار "جبل جيس فلايت أطول مسار انزلاقي في العالم"، وسيكون بإمكانهم قريباً تناول المأكولات والمشروبات من المنطقة المخصصة لعربات الطعام.

وستمثل الحديقة وجهة مثالية للسياح والسكان الراغبين بالتمتع بالمناظر الجبلية الساحرة، إضافة إلى تمكين نزلاء الفنادق وزوار جبل جيس لتجربة أطول مسار انزلاقي في العالم أو خوض تجربة "فيا فيراتا".

وتفتح الحديقة أبوابها للزوار من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 8 صباحاً حتى 11 ليلاً في عطلة نهاية الأسبوع، ويتوقع لهذه الوجهة الفريدة التي تمتد على مساحة 22.730 متراً مربعاً أن تسهم في تعزيز شهرة جبال الحجر المدهشة.