"الإمارات للطاقة النووية" تختتم فعالياتها ضمن شهر "الابتكار"

الشارقة 24 – وام:

أسدل الستار اليوم الخميس، على فعاليات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ضمن شهر الإمارات للابتكار الذي نظمته المؤسسة في مقرها بمدينة مصدر بأبوظبي، وفي موقع مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، والذي حقق هدفه بالتركيز على انتاج الأفكار الابتكارية النوعية.

ونظمت المؤسسة على مدار خمسة أيام ما يزيد على 12 فعالية تتعلق بتحفيز الابتكار لدى الموظفين والشركاء، من أبرزها الحلقة الشبابية بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وسعادة السفير حمد الكعبي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى ورشة البحث والتطوير بحضور كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إلى جانب مجلس الابتكار ومهرجان الابتكار المدرسي.

وشهد حفل الختام، توزيع الشهادات التقديرية على 27 من موظفي المؤسسة نظراً لمساهماتهم ومشاركاتهم المميزة في إنجاح فعاليات الابتكار، بالإضافة إلى الموظفين الذين تميزوا بتقديم أفكار مبتكرة.

واعتمدت المؤسسة خلال شهر الابتكار لهذا العام أسلوباً جديداً فيما يتعلق بمسابقة الهاكاثون التي نظمتها في مقرها الرئيسي في أبوظبي وموقع مشروع محطات براكة للطاقة النووية، تمثلت في التركيز على تطوير الأفكار النوعية المبتكرة تسهم في إيجاد حلول عملية لمجموعة من التحديات المطروحة أمام فرق العمل بما يضمن الارتقاء بمستويات العمل وفق أعلى المعايير والممارسات في قطاع الطاقة النووية السلمية.

وطبقاً لنتائج استطلاع أجرته المؤسسة في ختام الفعاليات، أبدى100% من الشركاء رضاهم عن ورش العمل الابتكارية وهي النسبة ذاتها التي عكست رغبة الشركاء في حضور أنشطة العام المقبل ضمن شهر الابتكار، بينما أبدى 92% من المستطلعة آرائهم رغبتهم في دعوة زملائهم لحضور الفعاليات في العام المقبل.

وتأتي فعاليات الابتكار في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في إطار مشاركة المؤسسة في مبادرة "شهر الإمارات للابتكار" التي أطلقتها الإمارات بالاشتراك مع مؤسسات القطاع الخاص إحدى أكبر مبادرات الابتكار في العالم، وتهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كمنصة عالمية للابتكار والتنافسية وبناء القدرات بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.