محمد بن حمد الشرقي يفتتح فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الفجيرة

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة افتتح مساء اليوم الخميس، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يرافقه الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة عضو اللجنة العليا لشهر الإمارات للابتكار رئيس اللجنة المحلية المنظمة فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الفجيرة وذلك في قلعة الفجيرة.

وتجول سموه في معرض "رحلة الابتكار" التي تستعرض مراحل الابتكار ابتداءً من العصف الذهني واستقطاب الأفكار المبتكرة لتدخل حيز التنفيذ في ورش عمل تفاعلية حية، كما تحتوي الرحلة تجارب المبتكرين وأصحاب الإنجازات في هذا المجال عبر منصة "ملهمون" وتختتم بمعرض الابتكار لمختلف ابتكارات أبناء الفجيرة.

وقال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة: إن مشاركة إمارة الفجيرة في هذا الحدث الوطني تأتي بهدف تسليط الضوء على المنجزات المبتكرة وأصحابها من أفراد المجتمع بمختلف الفئات وإتاحة الفرصة للمؤسسات والشركات بعرض أفضل تطبيقاتها وحلولها المبتكرة في مجال العمل المؤسسي.

وأكد سموه، أن شهر الإمارات للابتكار 2018 يحمل في رسالته ومضمونه قيمةً واضحة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية دولة الإمارات، لاسيما وأنه يتزامن مع "عام زايد" ويحاكي بمبادراته ومضمون فعالياته إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويرسّخ قيمه العظيمة في تأسيس دولة الإمارات التي أصبحت اليوم أنموذجاً يُحتذى به في العالم.

من جانبه، أكد سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة عضو اللجنة العليا لشهر الإمارات للابتكار رئيس اللجنة المحلية المنظمة في إمارة الفجيرة، حرص اللجنة على أن تكون فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الفجيرة هذا العام موزعة جغرافياً في مختلف مناطق الإمارة بحيث تحقق للجميع سهولة الوصول لها والمشاركة فيها وتحمل طابعاً مجتمعياً يستقطب أكبر عدد من الجمهور يساهم في تكريس مفهوم الابتكار كنمط حياة يسهم في تحسين أسلوب الحياة لأفراد المجتمع في جميع مناحيها.

وتنظم فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الفجيرة من 8 - 14 فبراير الجاري بـ 60 فعالية مختلفة وبمشاركة 52 جهة حكومية واتحادية وخاصة توزعت في مختلف مناطق الفجيرة، ومنها "ابتكارات على الشاطئ" على شاطئ الفقيت في دبا ومعارض الابتكار و"فرسان الابتكار" في الفجيرة مول، بالإضافة إلى مسابقات الابتكار التي أطلقتها عدد من الجهات في الفجيرة لتكريم المبتكرين والاحتفاء بإنجازاتهم.

حضر الافتتاح سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، وشريف حبيب العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة وعدد من مديري المؤسسات والجهات في الفجيرة وجمهور غفير.