انطلاق المنتدى الحضري العالمي في ماليزيا بمشاركة الإمارات

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي، وفد الدولة المشارك في فعاليات الدورة التاسعة للمنتدى الحضري العالمي للأمم المتحدة 2018.

وضم الوفد ممثلين لكل من شركة أبوظبي للمعارض، ودائرة الثقافة والسياحة وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من الجهات الحكومية من إمارة أبوظبي

وقال معالي فلاح محمد الأحبابي، إن الهدف من المشاركة هو تعزيز مكانة إمارة أبوظبي عالمياً في مجال التخطيط العمراني وقطاع البنية التحتية واستدامتها للأجيال القادمة والتعريف بالإنجازات والنجاحات التي حققناها خلال العقود الخمسة الماضية.

وأضاف، أن الوفد يستعرض من خلال منصة دائرة التخطيط العمراني والبلديات تجربة الإمارات في مجال التطوير العمراني والتنمية المستدامة، حيث يتم تعريف المشاركين في المنتدى بأبرز إنجازاتها في مجال البنية التحتية والتخطيط العمراني، لافتاً إلى أن المنتدى يتيح فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الدول الأخرى لإرساء أسس تنمية حضرية أكثر استدامة.

ويشكل المنتدى الذي تنظمه وزارة رفاهية المدن والإسكان والحكم المحلي الماليزية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات وإرساء أسس علاقات تعاون متينة بين صناع القرار وقادة الحكومات والمنظمات والمتخصصين في مجال التطوير العمراني المستدام.

من جهتها، قالت ميمونة شريف المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في كلمتها الافتتاحية للمنتدى، إن مؤتمر التنمية الحضرية المستدامة يوفر الفرصة للأطراف المعنية من أنحاء العالم كافة للمشاركة في المناقشة الدولية.

وبالنسبة للشركاء الحاليين والمستقبليين، أضافت أن المؤتمر الذي يستمر لمدة أسبوع يعد فرصة لإبراز الأفكار والحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه المستوطنات البشرية الحضرية والريفية والتعلم من الخبراء في هذا المجال.

ويهدف المنتدى، إلى التعريف بالتنمية الحضرية المستدامة من خلال عقد جلسات متنوعة مع أكثر من 500 برنامج من بينها تجمعات ومحادثات على مستوى عال، فضلاً عن الحوارات والجلسات الخاصة وفتح باب النقاش لتبادل الدروس المستفادة والحلول والسياسات والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات للنهوض بالتنمية الحضرية المستدامة، بجانب دعم الجهود في سبيل تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة التي تم اعتمادها في أكتوبر 2016 في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في كيتو إكوادور حول موضوع الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.