الإمارات تشارك في اجتماعات المجلس "الاقتصادي" العربي بالقاهرة

الشارقة 24 – وام:

ترأس سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وفد الدولة المشارك في اجتماعات الدورة العادية 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والتي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 4-8 فبراير الجاري، وتضمنت اجتماعات اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية ثم اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين أمس الأربعاء، واختتمت أعمالها الخميس باجتماع المجلس على المستوى الوزاري وضم الوفد سعادة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وأحمد بن سليمان آل مالك من إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة.

وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، إن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تؤمن بأهمية العمل العربي المشترك وضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية بهدف تحقيق التكامل العربي في مختلف القضايا التنموية، مشيراً إلى أهمية دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في رفع مستوى التنسيق بين الدول العربية وتقريب وجهات النظر بينها حيال المسائل الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية في المنطقة والارتقاء بمكانة الدول العربية ورفع قدراتها في مجالات التنمية المستدامة.

وأضاف الشحي، أن المجلس يمثل منصة مهمة للعمل من أجل تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي وأن القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة 101 للمجلس تمثل خطوة بالغة الأهمية لإيجاد الحلول الفعالة لمختلف التحديات التي تشهدها المنطقة العربية في مسيرتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من الفرص المتنوعة التي تزخر بها.

وأكد أن دولة الإمارات ملتزمة بدعم جهود وعمل المجلس وأن وفد الدولة كان حريصاً على المشاركة الفعالة في اجتماعاته، ولا سيما أن مسارات التعاون التي تناولتها بنود الاجتماع تشمل قطاعات ذات أولوية بالنسبة لدولة الإمارات وحققت الدولة فيها إنجازات رائدة إقليمياً وعالمياً مثل التجارة والاستثمار والعمل الجمركي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والتعاون العربي الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيراً إلى حرص الدولة على مشاركة خبرتها وإمكاناتها للدفع قدما بالجهود التنموية العربية في مختلف هذه المجالات.

وافتتح الاجتماع الوزاري بكلمة لممثل المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس الدورة السابقة للمجلس، تلتها كلمة ممثل جمهورية السودان رئيس الدورة الحالية للمجلس، ثم كلمة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والتي ركز فيها على أهمية العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وضرورة بذل الجهود لتعزيز الروابط العربية البينية في هذه المجالات وتذليل أي عقبات تعترض المساعي العربية في تحقيق تقدم ملموس في هذا الصدد.

بدوره، توجه سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إلى الوزراء والمسؤولين العرب المشاركين في الاجتماع بالشكر على دعم المبادرة الإماراتية باستضافة البرلمان العربي للطفل بالإجماع واعتماد نظامه الأساسي، مؤكدا أن هذا الإجماع يعكس تقدير الدول العربية لدور دولة الإمارات في تنمية وتمكين الأطفال وتوفير الممكنات التي تؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل في مختلف ميادين التنمية والريادة، وهو ما تجسده مبادرة البرلمان العربي للطفل واستضافة المقر الدائم له في إمارة الشارقة والتي جاءت بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وفي استكمال لقرارات الدورات السابقة، مثلت مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي محور أعمال الدورة الحالية، حيث تابع المجلس تنفيذ التوصيات بشأن تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، وكذلك حث الدول العربية الأعضاء في اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات على سرعة استكمال الإجراءات لدخول الاتفاقية حيز النفاذ وتشجيع الدول العربية غير المنضمة إلى استكمال عروضها للانضمام، وناقش الاجتماع أيضاً

التعاون العربي الجمركي ومتابعة توصيات لجنة الاتحاد الجمركي العربي.