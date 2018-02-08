سفير الدولة في أستانا يبحث التعاون مع النائب العام الكازاخستاني

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، خيرات كوجامجاروف النائب العام في جمهورية كازاخستان.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في المجالات القانونية والقضائية، وأكدا أهمية الاتفاقيات الموقعة بين البلدين حول المساعدات القانونية وحرص بلديهما على تطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد النائب العام في جمهورية كازاخستان بمستوى التعاون بين البلدين، مشيراً إلى اهتمام بلاده بالتعاون القانوني والقضائي مع الجهات المعنية في دولة الإمارات.

وتناول خيرات كوجامجاروف مع سعادة السفير العمل الذي تقوم به النيابة العامة بجمهورية كازاخستان لضمان سيادة القانون في البلد.

من جانبه، عبر سعادة السفير عن تقديره لمعالي النائب العام في جمهورية كازاخستان على هذا اللقاء، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية كازاخستان في المجالات كافة بما في ذلك المسائل القانونية والقضائية، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات بين السلطات المختصة في كلا البلدين.