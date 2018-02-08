سفير الدولة يبحث سبل تعزيز العلاقات مع وزير الدفاع الصومالي

الشارقة 24 – وام:





التقى سعادة محمد أحمد عثمان الحمادي، سفير الدولة لدى الصومال، أمس الأربعاء، بمقر سفارة الدولة في مقديشو معالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن وزير الدفاع الصومالي.

وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال الفيدرالية وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأعرب وزير الدفاع الصومالي عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على دعمها المستمر للصومال في شتى المجالات وخاصة جهودها في دعم أمن واستقرار الصومال، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات في إعادة بناء الجيش الوطني.

وأكد عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين وحرص الصومال على تعزيزها في مختلف المجالات، معرباً عن تقديره لدور الإمارات في دعم الصومال وخاصة تدريب الجيش الوطني للمساهمة في إعادة بناء القوات المسلحة الصومالية.

من جانبه، قدم سفير الدولة شكره وتقديره لوزير الدفاع الصومالي على زيارته مقر سفارة الدولة وعلى جهوده في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص دولة الإمارات على مواصلة تقديم الدعم للصومال في كافة المجالات المختلفة.