حمدان بن زايد يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لإمارة أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في محضر كيا بمنطقة الظفرة، معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وأصحاب المعالي أعضاء اللجنة التنفيذية.

واطلع سموه من معالي رئيس اللجنة التنفيذية على أنشطة ومهام اللجنة ووتيرة الإنجاز في المشاريع والمبادرات المعتمدة من قبل اللجنة، إلى جانب تلك الخاصة بلجان المجلس التنفيذي.

وأكد سموه، أهمية الجهود التي تقوم بها الفرق الحكومية في تطوير منظومة العمل الحكومي في أبوظبي والمساهمة في دفع عجلة التنمية بكافة مجالاتها وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع وتوفير جميع أسباب الحياة الكريمة لهم في جميع أرجاء إمارة أبوظبي، وذلك في إطار التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله "، والمتابعة الدائمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي، والاهتمام المتواصل من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

كما أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أهمية العمل المستمر نحو استكمال مسيرة النجاحات المتحققة في مجالات التعليم والإسكان وتنمية المجتمع وغيرها بما يحافظ على استقرار ونماء ورخاء مجتمع الإمارة.

وجه سموه بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه إنجاز المشاريع الحكومية والعمل بين كافة الجهات ذات العلاقة بروح الفريق الواحد تحقيقا للخطط الحكومية الموضوعة.

حضر اللقاء، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع عضو المجلس التنفيذي، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي، ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات عضو المجلس التنفيذي، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي، ومعالي اللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وعدد من كبار المسؤولين.