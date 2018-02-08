اعتماد النظام الأساسي للبرلمان العربي للطفل.. والإمارات مقراً له

الشارقة 24:

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، على النظام الأساسي للبرلمان العربي للطفل، ووافق بالإجماع على اختيار دولة الإمارات لتكون مقراً دائماً للبرلمان، كما وجه المجتمعون الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة البرلمان وتحملها كافة المصاريف الإدارية والتشغيلية لعمله طوال مدة الاستضافة.

جاء ذلك في اجتماعات الدورة العادية "101" للمجلس التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 4 الى 8 فبراير الجاري، وتضمنت اجتماعات اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية، ثم اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين أمس الأربعاء، واختتمت أعمالها الخميس باجتماع المجلس على المستوى الوزاري.

ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري نيابة عن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وضم الوفد سعادة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وأحمد بن سليمان آل مالك من إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة.

وتوجه سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين العرب المشاركين في الاجتماع بالشكر على دعم المبادرة الإماراتية باستضافة هذا البرلمان العربي للطفل بالإجماع واعتماد نظامها الأساسي، مؤكداً أن هذا الإجماع يعكس تقدير الدول العربية لدور دولة الإمارات في تنمية وتمكين الأطفال وتوفير الممكنات التي تؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل في مختلف ميادين التنمية والريادة وهو ما تجسده مبادرة البرلمان العربي للطفل واستضافة المقر الدائم له في إمارة الشارقة والتي جاءت بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .