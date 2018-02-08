وزارة تطوير البنية التحتية تستهدف المبادرات والمشاريع الابتكارية

الشارقة 24:

نظمت وزارة تطوير البنية التحتية ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من شهر الإمارات للابتكار، ورشة عمل بعنوان "عرض مشاريع فوق العادة"، بحضور موظفي الوزارة، والتي تم خلالها مناقشة عدد من الأفكار الابتكارية وإمكانية تطبيقها بمشاريع البنية التحتية التي تشرف على تنفيذها الوزارة باعتبارها الذراع التنفيذي للحكومة الاتحادية، وتشمل انتاج المياه من الضباب والرطوبة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في البناء.

كما ناقشت ورشة العمل التي عقدت بمكتب وزارة تطوير البنية التحتية في المنطقة الشرقية، فكرة إنشاء طرق باستخدام مواد معاد تدويرها، واستخدام جدران افتراضيه لإشارات المرور وغيرها من المواضيع.

إلى ذلك أكدت المهندسة أنوار الشمري الرئيس التنفيذي للابتكار أن دعم معالي الوزير الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي لترسيخ ثقافة الابتكار كممارسة يومية وجزء أصيل من عمل الموظفين، لافتة إلى حرص الوزارة على تبني واحتضان المواهب والكفاءات، الأمر الذي من شأنه أن يعزز المكانة الرائدة للدولة على مختلف الأصعدة.

كما أكدت أن ورشة العمل تهدف إلى توضيح مفاهيم ونهج الابتكار في العمل المؤسسي، والمتعلقة بمجال تطوير البنية التحتية، والتعرف إلى سبل وآليات تطبيقها بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، كما تهدف هذه الورشة إلى بيان الآثار الإيجابية للابتكار على إسعاد المتعاملين ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها.

ولفتت الرئيس التنفيذي للابتكار إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية تسعى من خلال مبادراتها الابتكارية إلى استشراف المستقبل وتبني نهجي الابتكار والإبداع والاستثمار فيهما، لدعم منظومة عمل الوزارة وتعزيز الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية والبناء عليها بما يخدم توجه دولة الإمارات العربية المتحدة ويدعم رؤيتها 2021.