القائم بأعمال سفارة الدولة يحضر الاحتفال بيوم الأبطال في موزمبيق

الشارقة 24 – وام:

حضر سعادة الدكتور راشد العفاري القائم بأعمال سفارة الدولة لدى جمهورية موزمبيق حفل وضع إكليل الزهور عند ساحة الأبطال، بمناسبة الاحتفال بيوم الأبطال الموزمبيقيين.

وحضر الحفل فليبي شاسنتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق وأعضاء الحكومة والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى مابوتو.

ودعا فليبي شاسنتو نيوسي، في خطابه، المواطنين إلى مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج الداخلي تخليداً لذكرى الأبطال ولكل من يواصل الجهود لبناء دولة خالية من المجاعة والأمراض والجهل وإلى العمل لبناء دولة تعيش في سلام والاستقرار.

وأكد أن بلاده قادرة على تجاوز الصعوبات، وأنه بشيء من الجدية في العمل يمكن تحقيق الإنجازات والازدهار.