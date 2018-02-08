الإمارات وتايلاند تتعاونان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر

الشارقة 24 – وام:

وقعت دولة الإمارات ومملكة تايلاند مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وذلك في إطار سعي اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية وتعزيز التعاون الدولي والذي يشكل أحد أهم محاور الاستراتيجية.

وقع مذكرة التفاهم سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وأنانتابورن كانجانارات وزير التنمية الاجتماعية والأمن البشري التايلاندي، وذلك بحضور سعادة سيف عبد الله محمد الشامسي سفير الدولة لدى بانكوك، ووفد رفيع المستوى من أعضاء اللجنة الوطنية.

وحددت مذكرة التفاهم أطر ومجالات التعاون بين الطرفين والتي تركز على تبادل المعلومات والخبرات، بالإضافة إلى إنشاء فريق مشترك يعمل على وضع برامج وخطط عمل يتم السير على تنفيذها لمواجهة هذه الجريمة بحق الإنسانية.

وأشار سعادة رئيس الوفد إلى أهمية تعزيز مجالات التعاون الدولي في مجال مكافحة جريمة الإتجار بالبشر وذلك نتيجة للطبيعة الدولية لهذه الجريمة وحتمية توافر الجهود الثنائية والإقليمية والدولية لمواجهة هذه الآفة، حيث يأتي توقيع هذه المذكرة كأحد مبادرات اللجنة الوطنية في هذا المجال.