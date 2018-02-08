حاكم رأس الخيمة يستقبل وزير النقل والمواصلات في أرمينيا

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، الخميس، معالي فاهان مارتيروسيان وزير النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية أرمينيا والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالوزير والوفد المرافق له في الدولة، مؤكداً سموه أهمية العلاقات القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا وحرص الجانبين على تطويرها بما يساهم في تعزيز أسس التعاون في عدد من المجالات.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات القائمة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين.