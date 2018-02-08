وزارة العدل تختتم برنامج إعداد وتمكين القادة

الشارقة 24:

اختتمت وزارة العدل، الخميس، فعاليات برنامج "إعداد وتمكين القادة " لعام 2017 بمشاركة 15 موظفاً من مستويات الوظائف الإشرافية التنفيذية في الوزارة من أعضاء السلطة القضائية والموظفين.

حضر ختام الفعالية سعادة المستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وسعادة المستشار جاسم سيف بو عصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، وسعادة عبد الله عبد الجبار الماجد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة.

واستهدف البرنامج تهيئة الكوادر القيادية الواعدة بالوزارة والنهوض بمستواها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال القيادة وبناء قدرات القادة بطريقة يمكن قياسها بجانب متابعة مدى التقدم لتلك المهارات القيادية، بالإضافة إلى بناء صف ثاني من القيادة قادر على تحمل المسؤولية ومواصلة مسيرة العمل نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021.