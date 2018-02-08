ملك الأردن يغادر البلاد

الشارقة 24 – وام:

غادر جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة البلاد، الخميس، بعد زيارة رسمية للدولة.

كان في وداع جلالته لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان في الوداع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس بعثة الشرف المرافقة للملك، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي.