حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن رسوم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم 1 لسنة 2018، بشأن اعتماد رسوم بعض الخدمات المُقدّمة من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

ونصّ القرار على أن تستوفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نظير تقديم الخدمات المُبيّنة في الجدولين المُلحقين بالقرار، الرسوم المُحدّدة إزاء كُلٍّ منها، على أن يتم استيفاء الرسوم المُحدّدة في الجدول رقم 1، والمعني بخدمات الإسعاف في الحالات الطارئة، من شركة التأمين الصحي المُؤمّن لديها الشخص مُتلقّي الخِدمة، بينما لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال تحميله أي نسبة من هذه الرسوم، على أن يتم تقديم الخدمة دون مقابل إذا تبيّن أنّ الشخص غير مُؤمّن عليه صحّياً أو أن تأمينه الصحّي مُنتهي الصلاحيّة.

ووفقاً للقرار، لا تطبق رسوم خدمات الإسعاف في الحالات الطارئة إذا كانت الإصابة ناجمة عن حوادث السير والمُرور، وتُطبّق في هذه الحالة الرسوم المُحدّدة في قرار المجلس التنفيذي رقم 2 لسنة 2016، الذي نصّ على أن تستوفي شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من شركات التأمين مبلغاً مقداره 6770 درهماً، نظير تقديم خدمة الإسعاف والنقل الطبي عن كل شخص يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة نتيجة حادث يُحصَّل من المركبة المتسببة في الحادث والمؤمن عليها لدى تلك الشركات.