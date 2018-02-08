محمد بن راشد يزور "المدينة المستدامة"

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن مسيرة التنمية في دولة الإمارات تسير وفق رؤية واضحة وأهداف محددة ترمي إلى الوصول إلى أعلى مستويات التنافسية العالمية بما يخدم في توفير أفضل نوعيات الحياة للمجتمع وتحقيق سعادة أفراده، بتطبيق أرقى المعايير وبما يتوافق مع الأسس التي تم اعتمادها لكافة المشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها على أرض الدولة، لتراعي في جوهرها مبدأ الاستدامة الذي بات اليوم يشكل أحد أهم ركائز التنمية على مستوى العالم.

وقال سموه "نعمل وفق رؤية واضحة لترسيخ أسس الاستدامة كمكون رئيس من مكونات مسيرتنا التنموية وهذا ما تضمنته الأجندة الوطنية، تأكيداً على التزامنا بمفاهيم الاستدامة التي جعلنا تحقيقها هدفاً رئيساً نسعى إلى تحقيقه مع مراعاة متطلبات الحفاظ البيئي وإقرار دعائم التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يمكننا من توفير أفضل نوعيات الحياة وضمان سعادة جميع أفراد المجتمع بحلول تتناسب مع احتياجاتهم وتلبي وتطلعاتهم".

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إلى "المدينة المستدامة" المُشيَّدة باستثمارات إجمالية تُقدَّر بنحو 1.25 مليار درهم والمُقامة على مساحة إجمالية تبلغ 5 ملايين قدم مربعة على امتداد شارع القدرة في دبي.