سفير الدولة يلتقي قائد القوات الجوية الباكستاني

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى إسلام آباد، بالفريق أول طيار سهيل أمان قائد القوات الجوية الباكستاني، وذلك في مقر القوات الجوية الباكستانية بالعاصمة الباكستانية.

وبحث الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتنميتها، حيث ثمن قائد القوات الجوية العلاقات المتميزة والمتينة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية.

وأكد سعادة السفير الزعابي أن الجذور الطيبة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه لدعم العلاقات كان لها الأثر البارز في كل ما يتحقق اليوم لمنفعة الشعبين الصديقين، وسار على النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

حضر اللقاء محمد النيادي نائب الملحق العسكري في سفارة الدولة بإسلام آباد.