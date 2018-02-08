أكاديمية الإمارات الدبلوماسية تسلط الضوء على العلاقات الوثيقة مع الهند

الشارقة 24 – وام:



استضافت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، جلسة نقاش بعنوان "العلاقات الإماراتية الهندية: رمزية، جوهرية واستراتيجية".



وجاءت الجلسة قبل أيام من الزيارة الثانية المقررة لناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور القمة العالمية للحكومات.. وتعتبر هذه الزيارة دليلاً واضحاً على عمق العلاقات ومتانتها بين الإمارات والهند، وحرص البلدين على تعزيز هذه الصداقة المهمة في المستقبل وضمان استدامتها.



شارك في الجلسة النقاشية نافديب سوري سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات وسعادة أحمد عبد الله المصلي سفير الدولة السابق لدى جمهورية الهند، والدكتور راهول ساجار أستاذ مشارك في العلوم السياسية في جامعة نيويورك في أبوظبي، والدكتور إن.جاناردان زميل أبحاث أول في البرنامج الخليجي-الآسيوي في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.



وقال نافديب سوري في ظل زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 10و11 فبراير الجاري، والتي تعد ثاني زيارة رسمية له في أقل من ثلاث سنوات، تشهد العلاقات الإماراتية الهندية تطورات إيجابية واستراتيجية ملحوظة.. وتأتي هذه الزيارة في أعقاب استضافة الهند لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي حل ضيفاً رئيساً في احتفال يوم الجمهورية العام الماضي وتحديداً في يناير 2017 ما يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة الهندية بالعلاقات الثنائية بين البلدين.