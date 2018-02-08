الهاملي: منهجية جديدة للتعامل مع ملف التوطين حتى العام 2021

الشارقة 24 – وام:



كشف معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين النقاب عن منهجية جديدة للتعامل مع ملف التوطين ترتكز الى ثلاثة مبادىء أساسية ويتم تطبيقها خلال العام الجاري وحتى العام 2021 .



يأتي ذلك انطلاقاً من السعي نحو تحقيق مستهدفات الاجندة الوطنية لرؤية الإمارات ذات الصلة برفع نسبة التوطين في سوق العمل وبالتركيز على القطاع الخاص لتصل النسبة إلى 5 في المائة.



وأعلن معاليه عن حزمة مبادرات وسياسات سيتم تنفيذها وفق الأولويات على ثلاث مراحل تستهدف تسريع التوطين وتعزيز فرص التوظيف بما يسهم في إيجاد نحو 15 ألف فرصة عمل مناسبة للمواطنين خلال العام 2018 في قطاعات اقتصادية استراتيجية، إضافة إلى تمكين مشاركة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل ورفع تنافسيتها.



جاء ذلك خلال لقائه الأربعاء في فندق باب القصر في أبوظبي بالقيادات الإعلامية وممثلي وسائل الإعلام المحلية، بحضور كبار المسؤولين في الوزارة.