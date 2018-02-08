الإمارات تقدم مليوني دولار لتمويل برنامج الأمم المتحدة في قطاع غزة

الشارقة 24 – وام:



تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قدمت دولة الإمارات مبلغ مليوني دولار أميركي كمساعدة لتمويل العجز في برنامج الأمم المتحدة المخصص لتوفير الوقود لتشغيل الكهرباء في المستشفيات بقطاع غزة.



جاء ذلك على هامش استقبال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس بديوان عام الوزارة نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي يزور البلاد حالياً.



وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات جهود الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المعنية في التنمية الشاملة والمستدامة لمختلف الدول والشعوب.