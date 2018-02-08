"الوطني للأرصاد" يجدد تحذيراته من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

الشارقة 24 – وام:



يناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات المرور بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب والذي يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خلال الفترة من الساعة 11:00 مساءً ويستمر حتى 10:00 من صباح الخميس.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الخميس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب.



وأشار المركز في تقريره اليومي إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 / 30 كم/ساعة بوجه عام .



وعن حالة البحر في الخليج العربي لفت إلى أنه سيكون خفيفاً إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:00 المد الثاني عند الساعة 07:21 والجزر الأول عند الساعة 13:17والجزر الثاني عند الساعة 00:12 .