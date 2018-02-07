عبد الله الثاني يزور واحة الكرامة

الشارقة 24 – وام:

زار الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الأربعاء واحة الكرامة المعلم الوطني والحضاري الذي تمت إقامته تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

ورافق الملك أثناء الزيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وكان في استقباله لدى وصوله موقع واحة الكرامة الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي.

وبدأ الملك باستعراض مراسم حرس الشرف ثم قام بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً من ألواح الألمنيوم الضخمة، والتي يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن في مشهد يعبر عن أسمى معاني الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب والجنود البواسل.