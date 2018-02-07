نهيان بن زايد يحضر حفل افتتاح مهرجان "الجنادرية"

الشارقة 24 – وام:

شارك سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، في حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" في دورته الـ 32 الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأربعاء.

وكان سموه وصل الى الرياض في وقت سابق حيث استقبله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.